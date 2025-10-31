 منتخب الناشئين يلاقي لبنان في بطولة غرب آسيا الكروية اليوم

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين اليوم الجمعة مباراة مهمة أمام لبنان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت (17 عاماً)،والمقامة فعالياتها في مدينة العقبة الأردنية في ختام مرحلة المجموعات، بينما سيلعب الكويت أمام السعودية، إذ يسعى منتخبنا الوطني للناشئين لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاثة ليتمكن من العبور الى الدور المقبل .

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد خاض مباراتين خسر في الأولى أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وحقق الفوز في الثانية على منتخب الكويت بأربعة أهداف نظيفة.

وينص نظام المسابقة على تأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى صاحب المركز الثاني، إلى الدور نصف النهائي.