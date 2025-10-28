الدوري الممتاز: 9 مباريات في انطلاق الجولة الخامسة من المنافسات اليوم

تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي (2025-2026) بإقامة تسع مباريات في بغداد والمحافظات، فقد ذكرت الوكالة الرسمية، بأن" ملعب المدينة الرياضية سيستضيف مباراة مصافي الجنوب مع نظيره فريق الحشد الشعبي ، فيما يلتقي فريق الكاظمية مع الجيش على ملعب الكاظمية.

بينما يستضيف فريق الاتصالات على ملعب التاجي نظيره نفط الوسط ، كذلك يلعب فريق غاز الشمال مع نظيره المصافي في ملعب غاز الشمال.

في حين يشهد ملعب المدينة الرياضية مباراة نفط البصرة مع فريق عفك ،فيما يلتقي فريق الحسين مع ميسان في ملعب الـ(5000) متفرج.

كذلك يلعب فريق الرمادي مع البيشمركة في ملعب الصوفية، بينما يلتقي الجولان في ملعبه مع الناصرية . وفي ختام مباريات اليوم يلتقي فريق كربلاء بنظيره الحدود في ملعب كربلاء .