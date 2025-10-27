اليوم.. ليوث الرافدين يفتتحون مشوار بطولة غرب آسيا للناشئين بمواجهة السعودية

يستهلّ منتخبنا الوطني للناشئين مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات دون (17) عاماً بمواجهة مرتقبة أمام نظيره السعودي اليوم الاثنين عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد، في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للبطولة التي تستقطب نخبة من المنتخبات العربية.

ودخل ليوث الرافدين أجواء البطولة بمعنويات عالية بعد معسكر تحضيري مكثف تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ماريا، الذي ركّز خلال الفترة الماضية على رفع الجاهزية البدنية وتعزيز الانسجام التكتيكي بين اللاعبين، سعياً لتقديم أداء يليق بسمعة الكرة العراقية في الفئات العمرية.

وتُعد مواجهة اليوم اختباراً حقيقياً لقدرات المنتخب، لاسيما أن المنافس السعودي يُعد من أبرز المنتخبات على مستوى المنطقة، وسبق أن التقى منتخبنا به في أكثر من مناسبة ضمن البطولات الخليجية والآسيوية، وكانت دائماً مواجهات قوية يتنافس فيها الطرفان بندّية عالية.

ويعوّل الجهاز الفني على مجموعة من المواهب الشابة التي برزت خلال التحضيرات، في مقدمتهم اللاعبون الذين تألقوا خلال بطولة كأس الخليج الأخيرة التي استضافتها قطر، والتي اعتُبرت محطة مهمة في طريق الإعداد لهذه المشاركة الإقليمية الجديدة.

وسيواصل منتخبنا مشواره في البطولة بملاقاة فلسطين يوم الأربعاء المقبل قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام الكويت يوم الجمعة، وسط طموحات كبيرة ببلوغ الأدوار المتقدمة وإثبات الحضور العراقي في المنافسات القارية المقبلة.