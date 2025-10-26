الألعاب الآسيوية: برونزية جديدة للعراق بالمواي تاي

أحرز لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي، سجاد حمزة، اليوم الأحد، الميدالية البرونزية في نهائي فعالية الواي كرو لفئة 16-17 سنة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة في البحرين، إذ ذكر بيان للجنة الأولمبية، أن" المركز الأول كان من نصيب التايلندي، تشايوان، والفلبيني جان بريكس ثانياً، فيما نال العراقي، سجاد حمزة الميدالية البرونزية".

كذلك، أحرز التوأم العراقي، يوسف فوزي وأحمد فوزي الميدالية البرونزية في منافسات فعالية الزوجي، حيث جاء المركز الأول في المنافسة من نصيب الفريق الفلبيني الذي توّج بالميدالية الذهبية، أما الميدالية الفضية فكانت للفريق الإماراتي، فيما حقق الفريقين الماليزي والعراقي الميدالية البرونزية.