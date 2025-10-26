الصفحة الرياضية

الرباع علي غانم يتألق في البحرين ويتأهل إلى الدور الثاني


 

تأهل الرباع الشاب، علي غانم المسعودي، بوزن 56 كغم الى الدور الثاني، بعد ان حصل على المركز الأول في المجموعة (B)، في مسابقة الخطف، في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة حالياً في البحرين، إذ ذكر بيان للجنة الأولمبية، اليوم الأحد أن" الرباع الشاب علي غانم المسعودي تمكن من رفع 102 كغم، ونافس في هذه المجموعة 9 رباعين، ليتأهل الى الدور الثاني من المنافسة".

كما أضاف أن اتحاد رفع الاثقال يعلق آمالاً كبيرة على رباعنا الشاب علي غانم، الذي سينافس بقوة في البطولة، للفوز بإحدى الميداليات الملونة".

