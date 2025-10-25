الحشد الشعبي يتوج بطلاً لبطولة الأندية العربية للجودو

تُوِّج نادي الحشد الشعبي بالمركز الأول وبطلاً لبطولة الأندية العربية للجودو لفئة المتقدمين، وذلك في ختام المنافسات التي استضافتها مدينة أربيل، حيث جاء نادي الكويت في المركز الثاني، فيما تقاسم نادي كربلاء ونادي القادسية المركز الثالث بعد عروض قوية قدّمتها الفرق المشاركة خلال أيام البطولة.

فيما أشادت الوفود العربية بمستوى التنظيم المتميز والجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العراقي للجودو في إنجاح الحدث، مؤكدين أن إقامة البطولة في أربيل عززت أواصر التعاون الرياضي وأبرزت القدرات التنظيمية العالية للعراق.

واختُتمت البطولة بمراسم التتويج وتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة.