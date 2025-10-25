الاتحاد الآسيوي: تعين حكام عراقيين لمباريات قارية مهمة

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، حكاماً عراقيين لإدارة مباريات ضمن البطولات القارية، حيث ذكرت اللجنة في بيان، أن الاتحاد سمّى يوسف سعيد وأكرم علي ضمن طاقم تحكيم مباراة الكويت الكويتي والأنصار اللبناني، التي تقام اليوم السبت عند الساعة السابعة مساءً ضمن بطولة كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة الحكم الباكستاني محمد علي، وحكم رابع من طاجيكستان.

كذلك كلف الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي العراقي روند فتاح، بقيادة مباراة منتخبي الصين وأوزبكستان ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة لمنافسات كرة الصالات، والمقررة في الساعة الخامسة والنصف مساءً من اليوم ذاته.