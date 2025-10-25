دوري النجوم: الجوية يستضيف الغراف في أبرز مباريات الجولة الخامسة هذا اليوم

تقام اليوم السبت، ثلاث مباريات في بغداد والرمادي والسليمانية لحساب الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2025-2026)، حيث يستضيف ف فريق الكرمة في ملعب الجولان نظيره الكهرباءي أولى المباريات، الساعة السادسة مساءً، ويحتل فريق الكرمة المركز الثامن برصيد (7) نقاط، فيما يأتي فريق الكهرباء بالمركز السابع عشر وفي جعبته نقطة واحدة.

كما يشهد ملعب المدينة الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً لقاء القوة الجوية مع الغراف، ويحتل فريق الغراف المركز الثالث برصيد(10) نقاط، فيما يأتي القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد(9) نقاط.

وفي آخر مباريات اليوم يستضيف فريق نوروز في الساعة الثامنة والنصف مساءً نظيره دهوك في ديربي شمالي بحت، إذ يحتل فريق نوروز المركز الرابع عشر برصيد(3) نقاط، بينما يحل فريق دهوك في المركز العشرين برصيد خالي من النقاط.