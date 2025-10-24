الصفحة الرياضية

رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال نائباً لرئيس اللجنة الفنية والتطوير في FIFA


اختيرَ رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم "عدنان درجال" نائباً لرئيسِ اللجنة الفنيّة والتطوير في الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم FIFA.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان" جاء الاختيارُ بعد الأعمالِ المهمة التي أدارها رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم في فترةِ عمله الماضية، إذ نُفِذت العديدُ من الأعمالِ، منها تحقيقُ الإنجازاتِ لمختلفِ المنتخبات، والقفزات النوعية التي منها الحوكمةُ الإلكترونية، وإعادةُ إقامةِ الدوراتِ التدريبيّة للمدربين والحكام، وورشُ العمل ودوري المُحترفين، وتطبيق الكثيرِ من المناهج والبرامج، واستضافة البطولات على الصعيدين الإقليميّ والعربيّ.

