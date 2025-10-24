الصفحة الرياضية

بعد أنباء عن اعتزاله .. جلال حسن يرد: سنقاتل للتأهل الى المونديال


نفى قائد المنتخب الوطني، جلال حسن، اليوم الجمعة، (24 تشرين الأول 2025)، الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله اللعب دولياً بعد مباراة الإمارات، مؤكداً استمراره في الدفاع عن ألوان المنتخب.

وقال حسن، في تصريح صحفي، إن "الكلام حول اعتزالي بعد مباراة الإمارات غير صحيح ولا أساس له من الصحة"، مبيناً أنه "سيستمر في الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني ونادي الزوراء بثبات وطموح كبير خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حارس المرمى: "سأقدم أفضل ما لدي مع منتخبنا الوطني للقتال من أجل بطاقة التأهل إلى المونديال حتى اللحظات الأخيرة"، مشدداً على أن "حظوظنا ما زالت بأيدينا، وفرصة التأهل إلى كأس العالم ما زالت قائمة وبقوة".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الإماراتي يوم 18 تشرين الثاني المقبل في إياب المواجهة التي ستحدد ممثل قارة آسيا في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد ثبّت ملعبي إقامة مباراتي العراق والإمارات، إذ ستقام مباراة الذهاب في 13 من الشهر المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عند الساعة الثامنة مساء على ان تقام الإياب في الثامن عشر من نفس الشهر في جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية.

بعد أنباء عن اعتزاله .. جلال حسن يرد: سنقاتل للتأهل الى المونديال
