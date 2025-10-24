فريق الحشد الشعبي يتوج بطلاً للعرب في بطولة الجودو

اختتمت في محافظة أربيل منافسات البطولة العربية للجودو للأندية، والتي شهدت مشاركة واسعة من فرق عربية، بتتويج فريق الحشد الشعبي العراقي بلقب المركز الأول عربياً، إذ تمكن لاعبو الحشد الشعبي من تحقيق نتائج لافتة خلال منافسات البطولة التي اتسمت بالقوة والندية، ليحسموا الصدارة بعد سلسلة من الانتصارات المستحقة أمام أبرز الأندية المشاركة، فيما حل نادي الكويت الكويتي في المركز الثاني بعد عروض مميزة منحته وصافة البطولة.

وقد شكلت البطولة، التي استضافتها أربيل، محطة رياضية مهمة على مستوى المنطقة، حيث أبرزت الإمكانات التنظيمية والرياضية في العراق، وشهدت أجواء تنافسية وروحاً رياضية عالية بين الفرق المتبارية.