الصفحة الرياضية

بينها أعداد الجماهير.. فيفا يصدر تعليمات مباراة العراق والإمارات في الملحق المونديالي


اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التعليمات الخاصة بمباراتي العراق والإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.

وذكر الاتحاد في بيان: انه "تم تحديد 36 ألف متفرج للجمهور الإماراتي مقابل 6 آلاف متفرج للجمهور العراقي في مباراة الذهاب".

وتابع، انه "تخصيص 59 ألف مقعد لمشجعي المنتخب العراقي مقابل 5 آلاف مقعد لمشجعي المنتخب الإماراتي في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب البصرة الدولي".

وأضاف، ان "في حال تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بالإمارات، وتعادلهما في الوقت الأصلي لمباراة الإياب في البصرة، ستُمدد المباراة إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح".

وسيبلغ الفائز منهما بمجموع المباراتين الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتتنافس 6 منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى أكبر بطولات العالم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بينها أعداد الجماهير.. فيفا يصدر تعليمات مباراة العراق والإمارات في الملحق المونديالي
العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط
أرنولد يبدأ تقييم شامل للاعبين قبل إعلان قائمة العراق لمواجهتي الإمارات
الدوري الممتاز: فريق كربلاء يؤكد جاهزيته لموقعة البيشمركة اليوم
منتخب الصالات يقصي السعودية ويتأهل الى نهائيات كأس آسيا
دوري أبطال آسيا الثانية: فريق الزوراء يحل ضيفاً على استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم
ملحق كأس العالم 2026: تحديد موعد لقاء منتخبنا الوطني والإمارات
اللجنة الأولمبية تشكل هيئة مؤقتة جديدة لنادي الجوية
 نخبة أندية آسيا: الشرطة العراقي في مواجهة الاتحاد السعودي اليوم
إدارة الشرطة تطمئن الاتحاد السعودي وتصدر توجيهاً صارماً للروابط الجماهيرية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك