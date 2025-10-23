بينها أعداد الجماهير.. فيفا يصدر تعليمات مباراة العراق والإمارات في الملحق المونديالي

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التعليمات الخاصة بمباراتي العراق والإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.

وذكر الاتحاد في بيان: انه "تم تحديد 36 ألف متفرج للجمهور الإماراتي مقابل 6 آلاف متفرج للجمهور العراقي في مباراة الذهاب".

وتابع، انه "تخصيص 59 ألف مقعد لمشجعي المنتخب العراقي مقابل 5 آلاف مقعد لمشجعي المنتخب الإماراتي في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب البصرة الدولي".

وأضاف، ان "في حال تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بالإمارات، وتعادلهما في الوقت الأصلي لمباراة الإياب في البصرة، ستُمدد المباراة إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح".

وسيبلغ الفائز منهما بمجموع المباراتين الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتتنافس 6 منتخبات فيما بينها ضمن الملحق العالمي، على أن يصل منتخبان فقط إلى أكبر بطولات العالم.