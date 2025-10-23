الصفحة الرياضية

أرنولد يبدأ تقييم شامل للاعبين قبل إعلان قائمة العراق لمواجهتي الإمارات


قرر غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي، اتخاذ قرار مهم قبل الإعلان عن قائمته النهائية لمباراتي الإمارات في الدور الأخير من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي ذهابا وإيابا في أبو ظبي والبصرة من أجل تحديد ممثل قارة آسيا في الملحق العالمي المؤهل للمونديال في مارس/ آذار المقبل.

وقرر مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد إجراء تقييم شامل لجميع لاعبي أسود الرافدين في الفترة الحالية، خصوصاً أن بعض اللاعبين لم يتمكنوا من إقناعه على الرغم من منحهم الفرصة في مباراتي إندونيسيا والسعودية، بالتالي لن يستثني المدرب أي لاعب في الفترة القليلة المقبلة، بحسب "winwin".

كما ان عملية التقييم الخاصة بالمدرب تعتمد بشكل كبير على أرقام اللاعبين مع أنديتهم، إذ سيشاهد الأداء في جميع المسابقات المحلية والقارية، وكذلك هو الحال بالنسبة للاعبي العراق المحترفين في أوروبا والخليج، إذ يرغب المدرب في الاعتماد على لاعبين في أتم الجاهزية فنيا ليتمكن من تنفيذ خططه على أرض الواقع.

الأمر الثاني الذي سيتابعه المدرب الأسترالي هو الجاهزية البدنية للاعبين، إذ يرغب باستدعاء لاعبين بإمكانهم اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، خصوصا أن مواجهة الإمارات من المتوقع أن تكون قوية جدا من الناحية البدنية، وستكون بحاجة إلى مجهودات كبيرة جدا، لا سيما أن أسلوب لعبه يعتمد على القوة البدنية.

الخيار الصعب في عملية التقييم هذه يتعلق باللاعبين يوسف أمين وأيمن حسين، خصوصا أن الثنائي يعانيان من الإصابة في العضلة الخلفية، وهما يخضعان للعلاج في مستشفى سبيتار في الدوحة، لهذا أبدى المدرب قلقه من وضع اللاعبين وينتظر جاهزيتهما واللعب مع فريقيهما قبل الالتحاق بصفوف العراق.

ويضع المدرب الأسترالي حاليا آخر اللمسات على قائمته النهائية لمباراتي الإمارات، التي من المتوقع أن تكون مشابهة بشكل كبير جداً لقائمة أسود الرافدين في مباراتي الملحق أمام إندونيسيا والسعودية، مع بعض التعديلات الطفيفة التي قد تتعلق باستبدال بعض اللاعبين الذين لم يقدموا ما يشفع لهم سابقا".

ومن المتوقع أن يعلن المدرب الأسترالي عن قائمته الرسمية لمواجهتي الإمارات مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للتوجه بعدها إلى أبو ظبي تحضيراً لمباراة الذهاب.

