الدوري الممتاز: فريق كربلاء يؤكد جاهزيته لموقعة البيشمركة اليوم

أكد المدرب المساعد لفريق كربلاء، ياسر عبد الرزاق، جاهزية الفريق لمواجهة مضيفه البيشمركة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أن اللقاء يُعد من المواجهات الصعبة، نظراً لرغبة المنافس في تعويض خسارته الأخيرة أمام الناصرية، ومواصلة الضغط على فرق الصدارة، فقد ذكرعبد الرزاق في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الخميس: إن" فريقه استفاد من فترة التوقف الأخيرة التي تزامنت مع تصفيات الملحق المونديالي، حيث ركّز الجهاز الفني بقيادة المدرب حمزة هادي على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية، وتحسين أسلوب بناء الهجمات وتنويع الحلول الهجومية، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تليق بطموحات النادي".

وأضاف عبد الرزاق أن "اللاعبين يدخلون اللقاء بعزيمة عالية ورغبة في مواصلة النتائج الجيدة التي تحققت في الجولات الماضية"، مؤكداً أن "مواجهة البيشمركة تُعد اختباراً حقيقياً لقدرات الفريق، لاسيما أن المنافس يمتلك عناصر مميزة ودعماً جماهيرياً كبيراً، ويُعد من الفرق القوية على أرضه".

كذلك أوضح أن "جميع مباريات الدوري تتطلب تركيزاً وجهوزية ذهنية وبدنية عالية، إذ لا يمكن التقليل من شأن أي فريق، كما أن امتلاك البدلاء الأكفاء والدعم المالي المستقر يمثلان عاملين حاسمين في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل".

كما بيّن عبد الرزاق أن "الجهاز الفني يثق بإمكانات لاعبيه وقدرتهم على تقديم أداء يوازي طموحات النادي، رغم بعض الغيابات بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم المهاجم التونسي أحمد بوسعيد واللاعب علي حسين"، مشيراً إلى أن "جميع اللاعبين يلعبون من أجل شعار النادي، وقد وجّه الجهاز الفني بضرورة التركيز الكامل على المباراة ونتيجتها من دون الالتفات لأي عوامل جانبية".

فيما ختم عبد الرزاق تصريحه بالقول: "المنافسة ما زالت في بدايتها، وفارق النقاط بين الأندية متقارب جداً، ما يجعل كل نتيجة قادرة على إحداث تغييرات في جدول الترتيب. سنسعى اليوم إلى تحقيق الفوز وعدم التفريط بأي نقطة، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بموقع يليق باسم كربلاء وتاريخه الرياضي".