الصفحة الرياضية

الدوري الممتاز: فريق كربلاء يؤكد جاهزيته لموقعة البيشمركة اليوم


أكد المدرب المساعد لفريق كربلاء، ياسر عبد الرزاق، جاهزية الفريق لمواجهة مضيفه البيشمركة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أن اللقاء يُعد من المواجهات الصعبة، نظراً لرغبة المنافس في تعويض خسارته الأخيرة أمام الناصرية، ومواصلة الضغط على فرق الصدارة، فقد ذكرعبد الرزاق في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الخميس: إن" فريقه استفاد من فترة التوقف الأخيرة التي تزامنت مع تصفيات الملحق المونديالي، حيث ركّز الجهاز الفني بقيادة المدرب حمزة هادي على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية، وتحسين أسلوب بناء الهجمات وتنويع الحلول الهجومية، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تليق بطموحات النادي".

وأضاف عبد الرزاق أن "اللاعبين يدخلون اللقاء بعزيمة عالية ورغبة في مواصلة النتائج الجيدة التي تحققت في الجولات الماضية"، مؤكداً أن "مواجهة البيشمركة تُعد اختباراً حقيقياً لقدرات الفريق، لاسيما أن المنافس يمتلك عناصر مميزة ودعماً جماهيرياً كبيراً، ويُعد من الفرق القوية على أرضه".

كذلك أوضح أن "جميع مباريات الدوري تتطلب تركيزاً وجهوزية ذهنية وبدنية عالية، إذ لا يمكن التقليل من شأن أي فريق، كما أن امتلاك البدلاء الأكفاء والدعم المالي المستقر يمثلان عاملين حاسمين في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل".

كما بيّن عبد الرزاق أن "الجهاز الفني يثق بإمكانات لاعبيه وقدرتهم على تقديم أداء يوازي طموحات النادي، رغم بعض الغيابات بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم المهاجم التونسي أحمد بوسعيد واللاعب علي حسين"، مشيراً إلى أن "جميع اللاعبين يلعبون من أجل شعار النادي، وقد وجّه الجهاز الفني بضرورة التركيز الكامل على المباراة ونتيجتها من دون الالتفات لأي عوامل جانبية".

فيما ختم عبد الرزاق تصريحه بالقول: "المنافسة ما زالت في بدايتها، وفارق النقاط بين الأندية متقارب جداً، ما يجعل كل نتيجة قادرة على إحداث تغييرات في جدول الترتيب. سنسعى اليوم إلى تحقيق الفوز وعدم التفريط بأي نقطة، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بموقع يليق باسم كربلاء وتاريخه الرياضي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدوري الممتاز: فريق كربلاء يؤكد جاهزيته لموقعة البيشمركة اليوم
منتخب الصالات يقصي السعودية ويتأهل الى نهائيات كأس آسيا
دوري أبطال آسيا الثانية: فريق الزوراء يحل ضيفاً على استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم
ملحق كأس العالم 2026: تحديد موعد لقاء منتخبنا الوطني والإمارات
اللجنة الأولمبية تشكل هيئة مؤقتة جديدة لنادي الجوية
 نخبة أندية آسيا: الشرطة العراقي في مواجهة الاتحاد السعودي اليوم
إدارة الشرطة تطمئن الاتحاد السعودي وتصدر توجيهاً صارماً للروابط الجماهيرية
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
كأس العراق: الكرخ يواجه الصناعة اليوم في ختام دور الـ 32 من البطولة
المنتخب العراقي لكرة الصالات يهزم منتخب باكستان بثمانية اهداف في تصفيات كأس اسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك