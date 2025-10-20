اللجنة الأولمبية تشكل هيئة مؤقتة جديدة لنادي الجوية

أعلن نادي القوة الجوية، اليوم الإثنين، (20 تشرين الأول 2025)، ان اللجنةُ الأولمبيةُ الوطنيةُ العراقية، قررت تشكيلِ هيئةٍ إداريةٍ مؤقتةٍ للنادي الرياضي، لإدارةِ ملفِ النادي للمدةِ المقبلة.

وأصدرت اللجنةُ الأولمبيةُ الوطنيةُ بحسب بيان لاعلام النادي، "قرارها بتاريخٍ أمس الأحد ويقضي بتشكيلِ هيئةٍ مؤقتةٍ لنادي القوةِ الجويةِ والتي تألفت من اللواءِ معد بداي (رئيس)، وعضويةُ كلٍ منْ اللواءِ عمار جبار والعميد صباح كريم والعميد حيدر كامل، والعميد أحمد عبد الكاظم".

كما اختارت الأولمبية "عضويةِ ثلاثةِ لاعبينَ سابقينَ مثلوا النادي، وهم كل من رزاق فرحان وهوار ملا محمد وجاسم محمد غلام" وفقاً للبيان.