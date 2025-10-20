 نخبة أندية آسيا: الشرطة العراقي في مواجهة الاتحاد السعودي اليوم

يحتضن ملعب المدينة الدولي عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة تجمع فريق الشرطة مع ضيفه الاتحاد السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة نخبة أندية آسيا بكرة القدم، حيث يطمح فريق الشرطة في تسجيل أول انتصار له في البطولة، بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من تعادله أمام السد القطري بهدف لمثله، وخسارته أمام الغرافة القطري بهدفين من دون رد.

فيما يسعى ممثل الكرة العراقية إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُرضي جماهيره الكبيرة التي تنتظر بحماس أداءً يليق باسم وتاريخ الشرطة في المنافسات القارية.