إدارة الشرطة تطمئن الاتحاد السعودي وتصدر توجيهاً صارماً للروابط الجماهيرية

طمأن نادي الشرطة، اليوم الأحد، (19 تشرين الأول 2025)، نظيره فريق الاتحاد السعودي، قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم غد الإثنين، التي ستقام في العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب المدينة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المسابقة الآسيوية، حيث من المتوقع أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًّا غفيرًا.

وقالت مصادر، ان :"إدارة الشرطة تابعت الأحاديث والمشاحنات التي حدثت بين الجماهير العراقية والسعودية، بعد مباراة الأخضر وأسود الرافدين في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، ورصدت أيضًا ردود فعل بعض الجماهير العراقية التي تحاول أن تستغل الوضع للإساءة إلى الفريق السعودي في مباراة الغد".

وأضافت: "إدارة نادي القيثارة الخضراء أصدرت توجيهًا صارمًا إلى الروابط الجماهيرية الخاصة بالقيثارة الخضراء، بالإضافة إلى رؤساء روابط مشجعي أندية أخرى ترغب بالحضور والمساندة، بعدم الإساءة إلى الفريق السعودي، وعدم ترديد أهازيج خارج الأطر الرياضية، وأكد مسؤولو الروابط التزامهم التام بالتوجيه".

وبينت المصادر، ان "إدارة نادي الشرطة على تواصل مستمر مع إدارة نادي الاتحاد، حيث ترغب إدارة الفريق العراقي أن تطمئن ضيفها السعودي على أتم وجه، قبل خوض المباراة وبعدها، وبعث رسالة واضحة بأن الأمور طبيعية جدًا، ومواجهة يوم غد لن تتعدى كونها مباراة كرة قدم فقط، من دون الخوض في أي أمور جانبية".

وأكملت: "مساء اليوم سيجري فريق الاتحاد السعودي تدريباته على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، قبل خوض اللقاء يوم غد، إذ تم تحضير جميع الأمور اللوجستية والفنية، كما أن إدارة الفريق السعودي أكملت إجراءاتها في حجز الفندق للاستقرار في مكان الفريق لمدة يوم واحد، وسيكون بعيدًا أيضًا عن صخب الجماهير".

وفي الجانب الفني، استعاد فريق القيثارة الخضراء جميع لاعبيه المصابين، حيث تدرب المهاجم سالم أحمد الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، فيما يستمر غياب المدافع موسيس لوكاس بعد إصابته بالرباط الصليبي ونهاية موسمه بشكل فعلي، حيث سيعتمد المدرب مؤمن سليمان على مناف يونس بدلًا عنه.

ومن المقرر أن يواجه فريق الشرطة ضيفه الاتحاد السعودي غد الإثنين بتمام الساعة السابعة مساءً، وذلك على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور 32 ألف متفرج.