كأس العراق: ثمان مباريات ضمن الدور 32 من البطولة هذا اليوم

تستمر اليوم السبت منافسات الدور الـ(32) من بطولة كأس العراق بإقامة (8) مباريات في بغداد والمحافظات، حيث يلتقي فريق الرمادي نظيره الجولان في ملعب الصوفية، فيما يضيف فريق الجيش في ملعبه نظيره أربيل .

كما يشهد ملعب المدينة الرياضية في البصرة لقاء فريق البحري مع ميسان، بينما يضيف ملعب أمانة بغداد مباراة فريق الحدود أمام نظيره البيشمركة، فيما يلتقي فريق الصناعات الكهربائية نظيره كربلاء في ملعب التاجي، فيما يشهد ملعب الصناعة مباراة فريق الصناعة مع الكرخ .

في حين يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي مباراة أمانة بغداد مع مصافي الجنوب، بينما يشهد ملعب الناصرية الدولي مباراة الناصرية مع نظيره الاتصالات.