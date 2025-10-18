تصفيات كأس آسيا : منتخب الصالات يلاقي باكستان اليوم

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم السبت نظيره الباكستاني في تمام الساعة الثالثة عصراً ضمن الجولة الأولى لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث ذكر بيان لاتحاد اللعبة، أن " المؤتمر الفنيّ الخاص بمباراة منتخب العراق لكرة الصالات ونظيره الباكستاني، عقد يوم أمس الجمعة بحضور المدير الإداري للمنتخب علي عيسى، ومدير التجهيزات طالب حسين، إلى جانب ممثلي الفريق الباكستاني واللجنة المنظمة".

وأضاف البيان أنه "تم خلال المؤتمر اعتماد أطقم اللعب للمواجهة، إذ سيرتدي المنتخب الوطني العراقي الطقم الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس المرمى باللون الأصفر، بينما سيرتدي المنتخب الباكستاني الطقمَ الأخضر الكامل، وحارس مرماه باللون الأزرق".

ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا والتي تضم الى جانبه منتخبات الباكستان والصين تايبيه والسعودية .