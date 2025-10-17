الشرطة يصعد من وتيرة التحضيرات استعداداً لدوري أبطال آسيا

صعد فريق الشرطة، من وتيرة التحضيرات استعداداً لمباراته المقبلة أمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال المنسق الإعلامي للنادي أثير الشويلي في تصريح صحفي إن "فريق الشرطة يواصل خوض تدريباته اليومية في بغداد، استعداداً لمواجهة اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة".

وأضاف أن "الجهاز الفني للفريق استعاد لاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا في ملحق التصفيات الآسيوية أمام إندونيسيا والسعودية وهم كل من أحمد يحيى وأحمد باسل ومصطفى سعدون ومناف يونس"، لافتاً إلى إن "المعنويات مرتفعة لتحقيق الفوز".

وسيواجه الشرطة فريق اتحاد جدة يوم 20 من الشهر الحالي في إطار مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.