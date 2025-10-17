متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن منتخبنا الوطني حقق مركزاً جديداً في قائمة تصنيف FIFA لشهر تشرين الأول.

وقال الاتحاد في بيان إن "منتخبنا الوطني تقدم مركزاً واحداً في قائمةِ التصنيفِ الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA لشهر تشرين الأول / أكتوبر الحالي ليستقرَ في المركز 57".

وتابع، أنه "وفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ، فقد استقر المنتخبُ الوطنيُّ في المركز (57) بمجموع (1428.69) نقطة، وحافظَ منتخبنا الوطنيُّ على موقعه السابع على المُستوى القاري، وجاءَ بعد منتخباتِ اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر وأوزبكستان، متجاوزاً منتخباتَ السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا".

وأشار الى أن "منتخبنا الوطنيُّ كان قد أنهى منافساتُ الملحق الآسيويّ المؤهل لمونديال 2026، بفوزٍ على إندونيسيا 1-0، وتعادلٍ أمام السعودية 0-0، ليدخل في الدورِ الخامس من المنافساتِ بمواجهتين فاصلتين أمام الإمارات لتحديدِ المتأهلِ إلى المُلحق العالميّ، إذ سيخوض مباراتين أمام الإمارات يومي 13 و 18 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المُقبل".