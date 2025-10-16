منتخب الشباب للملاكمة يواصل معسكره في البوسنة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية

يواصل منتخب شباب العراق بالملاكمة استعداداته المكثفة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة البوسنية سراييفو، والذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، تحضيراً للمشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة إقامتها في مملكة البحرين، حيث ذكر نائب رئيس الاتحاد المركزي للملاكمة، علي عبد الزهرة جواد، في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الخميس: إن" الاتحاد وضع منهاجاً إعدادياً متكاملاً للمعسكر الخارجي، مستفيداً من الخبرة التدريبية المتميزة التي تمتلكها البوسنة، بوصفها إحدى المدارس اليوغسلافية السابقة التي ما زالت تحافظ على مكانتها المرموقة في لعبة الفن النبيل".

كما أضاف أن برنامج المعسكر يتضمن وحدات تدريبية مكثفة إلى جانب نزالات تجريبية مع نخبة من الملاكمين البوسنيين، تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز الخبرة التنافسية للاعبين قبل الاستحقاق القاري المقبل".

كذلك بيّن نائب رئيس الاتحاد، أن " المنتخب كان قد اختتم معسكره الداخلي في السليمانية الذي استمر من 11 إلى 28 أيلول الماضي، قبل الانتقال إلى المرحلة الخارجية من الإعداد، مؤكداً أن المنافسة في الدورة الآسيوية ستكون قوية في ظل مشاركة منتخبات بارزة مثل كازاخستان، باكستان، الهند، وإيران".

فيما ختم عبد الزهرة حديثه بالتعبير عن ثقته الكبيرة بقدرات الملاكمين الشباب على تقديم مستوى مشرف يعكس صورة إيجابية عن الملاكمة العراقية في هذا المحفل القاري المهم.