الصفحة الرياضية

منتخب الشباب للملاكمة يواصل معسكره في البوسنة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية


يواصل منتخب شباب العراق بالملاكمة استعداداته المكثفة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة البوسنية سراييفو، والذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، تحضيراً للمشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة إقامتها في مملكة البحرين، حيث ذكر نائب رئيس الاتحاد المركزي للملاكمة، علي عبد الزهرة جواد، في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الخميس: إن" الاتحاد وضع منهاجاً إعدادياً متكاملاً للمعسكر الخارجي، مستفيداً من الخبرة التدريبية المتميزة التي تمتلكها البوسنة، بوصفها إحدى المدارس اليوغسلافية السابقة التي ما زالت تحافظ على مكانتها المرموقة في لعبة الفن النبيل".

كما أضاف أن برنامج المعسكر يتضمن وحدات تدريبية مكثفة إلى جانب نزالات تجريبية مع نخبة من الملاكمين البوسنيين، تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز الخبرة التنافسية للاعبين قبل الاستحقاق القاري المقبل".

كذلك بيّن نائب رئيس الاتحاد، أن " المنتخب كان قد اختتم معسكره الداخلي في السليمانية الذي استمر من 11 إلى 28 أيلول الماضي، قبل الانتقال إلى المرحلة الخارجية من الإعداد، مؤكداً أن المنافسة في الدورة الآسيوية ستكون قوية في ظل مشاركة منتخبات بارزة مثل كازاخستان، باكستان، الهند، وإيران".

فيما ختم عبد الزهرة حديثه بالتعبير عن ثقته الكبيرة بقدرات الملاكمين الشباب على تقديم مستوى مشرف يعكس صورة إيجابية عن الملاكمة العراقية في هذا المحفل القاري المهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منتخب الشباب للملاكمة يواصل معسكره في البوسنة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية
تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
أندية إسبانية تتخذ قرارا قبيل مواجهتها لفرق إسرائيلية
29 يوماً ويتجدد الحلم.. موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026
"العدالة غابت!".. ماذا قال أيمن حسين بعد مباراة السعودية؟
نور صبري ينتقد لاعبي العراق: هم الأقل جودة في جميع الأجيال
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل الى كأس العالم 2026
تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة حسم التأهل الى كأس العالم
أبطال الكيك بوكسنغ يحصدون نتائج مميزة في ببطولة العالم باوزبكستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك