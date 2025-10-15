الصفحة الرياضية

تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية


أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد، أن العراق ما يزال في المنافسة بالتأهل الى كأس العالم.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي عقب المباراة مع السعودية التي انتهت بالتعادل: "ما زلنا في المنافسة، ولدينا مباراتان مهمتان في شهر تشرين الثاني المقبل وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف أن "المنتخبات التي حصلت على راحة لمدة 7 أيام هي من تأهلت، ولأول مرة في حياتي أرى بطولة بهذا الشكل".

 ولفت المدرب الاسترالي "الشباب قدموا كل ما لديهم في هذه البطولة وغياب أيمن حسين وعلي الحمادي أثر علينا بشكل كبير"، معربا عن أمله أن "يكونا جاهزين في شهر تشرين الثاني المقبل". 

وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع نظيره العراقي بدون أهداف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
أندية إسبانية تتخذ قرارا قبيل مواجهتها لفرق إسرائيلية
29 يوماً ويتجدد الحلم.. موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026
"العدالة غابت!".. ماذا قال أيمن حسين بعد مباراة السعودية؟
نور صبري ينتقد لاعبي العراق: هم الأقل جودة في جميع الأجيال
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل الى كأس العالم 2026
تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة حسم التأهل الى كأس العالم
أبطال الكيك بوكسنغ يحصدون نتائج مميزة في ببطولة العالم باوزبكستان
منتخبنا الأولمبي في مواجهة نظيره التونسي تجريبياً هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك