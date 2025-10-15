تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد، أن العراق ما يزال في المنافسة بالتأهل الى كأس العالم.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي عقب المباراة مع السعودية التي انتهت بالتعادل: "ما زلنا في المنافسة، ولدينا مباراتان مهمتان في شهر تشرين الثاني المقبل وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف أن "المنتخبات التي حصلت على راحة لمدة 7 أيام هي من تأهلت، ولأول مرة في حياتي أرى بطولة بهذا الشكل".

ولفت المدرب الاسترالي "الشباب قدموا كل ما لديهم في هذه البطولة وغياب أيمن حسين وعلي الحمادي أثر علينا بشكل كبير"، معربا عن أمله أن "يكونا جاهزين في شهر تشرين الثاني المقبل".

وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، الى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع نظيره العراقي بدون أهداف.