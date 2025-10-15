الصفحة الرياضية

29 يوماً ويتجدد الحلم.. موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026


لا تزال آمال العراق والإمارات قائمة في التأهل إلى كأس العالم 2026، رغم أنها باتت أكثر تعقيدًا، حيث سيتعين على المنتخبين خوض الدور الخامس والأخير في التصفيات الآسيوية، على أمل حجز مقعد في الملحق العالمي.

كان الفشل العراقي في التأهل من الدور الرابع مثيرًا للإحباط بشدة، إذ فقد أسود الرافدين بطاقة الترشح المباشر إلى المونديال بفارق الأهداف المسجلة، رغم أن شباكهم لم تستقبل أي أهداف، ولكن في النهاية كان نجاح المنتخب السعودي في تسجيل 3 أهداف أمام إندونيسيا، مقابل هدف وحيد للعراقيين أمام الخصم نفسه، حاسمًا لكتيبة هيرفي رينارد وفقًا للوائح الدولية.

على الجانب الآخر، بدأت الإمارات بدورها الدور الرابع بشكلٍ جيد بالفوز على عمان 2-1، لكنها لم تستطع تكرار الأمر أمام قطر وهُزمت بالنتيجة نفسها، لتضرب موعدًا عربيًا خالصًا مع العراق، ليتأهل أي منهما إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في شهر مارس المقبل بأمريكا الشمالية.

ما نظام تصفيات كأس العالم 2026 في كل القارات؟

في هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة العراق والإمارات في الدور الخامس والأخير من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا والمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

سيلتقي العراق والإمارات مرتين في التوقف الدولي المقبل في نوفمبر، لتُحسم البطاقة بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب، مع عدم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الديار.

وسيكون موعد مباراة العراق والإمارات الذهاب، يوم 13 نوفمبر 2025 في الإمارات، ويفترض أن تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين أو ملعب محمد بن زايد في أبوظبي. أما مباراة الإياب، فمن المقرر أن تُقام يوم 18 نوفمبر 2025، ويحتضنها ملعب البصرة الدولي في العراق.

ولم يتم تحديد موعد انطلاق المباراتين حتى الآن أو الملاعب بشكلٍ أكيد، ويفترض خلال أيام أن يتم الإعلان الرسمي عن الأمر من قبل الاتحادين العراقي والإماراتي.

نظام الملحق العالمي لكأس العالم 2026

المتأهل من العراق والإمارات سيجد نفسه في الملحق العالمي، والذي يشهد مشاركة 6 منتخبات، 1 من كل قارة، باستثناء قارة أمريكا الشمالية (منتخبان) ولا تشارك قارة أوروبا فيه.

أقل 4 منتخبات من الـ 6 منتخبات المشاركة ستخوض نصف نهائي تُحدد مبارياته بالقرعة، ليتأهل منها منتخبين إلى مباراتين نهائيتين، يتضمن كل نهائي منتخبًا من المنتخبين الأعلى تصنيفًا، والمتأهلين من النصف النهائي، ليتأهل في النهاية منتخبين مباشرةً إلى كأس العالم 2026.

حتى الآن لم يُعلن رسميًا عن البلد الذي سيستضيف الملحق، غير أن التقارير الأخيرة ترجح إقامته في المكسيك التي ستتشارك استضافة المونديال مع أمريكا وكندا.

وبجانب الفائز من العراق والإمارات، سيشارك منتخب بوليفيا من قارة أمريكا الجنوبية، ومنتخب كاليدونيا الجديدة من قارة أوقيانوسيا، أما المنتخب الأفريقي سيتحدد في نوفمبر القادم، وكذلك ثنائي أمريكا الشمالية.

