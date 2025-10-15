حدد نور صبري نجم المنتخب العراقي السابق المشكلة الحقيقية في منتخب بلده الحالي، بعدما أخفق في تحقيق التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع السعودية سلبيا أمس الثلاثاء.

وأنهى المنتخب العراقي مباريات الملحق باحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الذي تأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة.

وقال صبري: "من شاهد مباراتي إندونيسيا والسعودية سيرى بأن الفريق العراقي ظهر في المباراة أمام الأخضر بأداء أكثر ثقة، ولكن للأسف هذا الأداء كان من دون فاعلية هجومية في وقت كان الفريق بحاجة ماسة إلى تسجيل هدف واحد على أقل تقدير لكي يتمكن من بلوغ كأس العالم، ولكن هذا الأمر كان صعبا ولم يتحقق بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين العراقي والسعودي".

وأضاف: "مشكلة الرياضة في العراق هي غياب التخطيط للمستقبل، نشاهد دائما بأن الخطط تكون آنية، والقرارات من الممكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، في وقت يجب أن يكون التخطيط سليما، وكل شيء يجب أن يكون مدروسا مع وضع خطط طوارئ وبديلة، لهذا نحن لا نشاهد هذه القرارات لدى المسؤولين في العراق، وبالتالي يكون التخبط هو سيد المشهد، وبعد كل إخفاق تكون هناك تبريرات مختلفة".

نور صبري ينتقد لاعبي العراق: هم الأقل جودة في جميع الأجيال

وبين بالقول: "المشكلة الحقيقية في المنتخب العراقي هي أن هذا الجيل هو الأقل جودة من جميع الأجيال السابقة في المنتخبات العراقية، الفريق يفتقد للعناصر القيادية والفاعلة داخل أرضية الملعب، وعلى اللاعبين أن يدركوا حجم مسؤولية القميص الذي يرتدونه، وأيضا عليهم أن يعملوا بشكل كبير على رفع مستوياتهم الفنية والبدنية لأنهم يمثلون بلدا بأكمله، وهناك فرصة جديدة أمامهم في مباراتي الإمارات".

وأكمل نور صبري بالقول: "الكثير من الفرص أتيحت للعراق سواء في التصفيات الحاسمة الأولى أو في الملحق الحالي، في مباراة إندونيسيا كان بالإمكان تسجيل أكثر من هدف وكانت المهمة ستكون أفضل والعراق يلعب بخياري التعادل والفوز، لكن الحديث لن يكون نافعا بعد الآن، وهناك أمور يجب ألا نتحدث بها خارج الإطار الفني، ولكن حقيقة العراق بحاجة إلى عمل كبير ليكون مؤهلا للعب في كأس العالم".

وسيتجه الفريق العراقي لمواجهة نظيره الإماراتي في مباراتين بالملحق الآسيوي الحاسم المؤهل للملحق المونديالي، حيث سيواجه الأبيض يومي 13 و18 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.