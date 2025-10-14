السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل الى كأس العالم 2026

حسم التعادل السلبي (0-0) المواجهة بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره السعودي، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء (14 تشرين الأول 2025)، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب السعودي مباشرة إلى المونديال بعد تصدّره مجموعته، فيما ضمن العراق مقعده في الملحق العالمي الذي سيجمعه مع أحد منتخبات القارات الأخرى لتحديد المتأهل الأخير إلى البطولة.