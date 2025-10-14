أبطال الكيك بوكسنغ يحصدون نتائج مميزة في ببطولة العالم باوزبكستان

حصد أبطال المنتخب الوطني بالكيك بوكسينغ (24) ميدالية ملونة في اختتام بطولة العالم التي ضيّفتها العاصمة الأوزبكية طشقند خـلال المدة من (7)ولغاية (13) تشرين الأول، بمشاركة دولية واسعة، فقد ذكر المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة أحمد رحيم نعمة في تصريح للصحيفة الرسمية، أن "المشاركة العراقية في المحفل العالمي كانت إيجابية، إذ اكتسب مـن خلالها عناصر المنتخب الوطني خبرة إضافية عبر التنافس مع نخبة من نجوم الكيك بوكسينغ الذين مثّلوا مختلف القارات، حيث حقق أبطالنا إنجازاً رياضياً لافتاً بحصدهم (24) وساماً ملوناً، ليؤكدوا مكانتهم وجدارتهم ضمن مقدمة المنتخبات العالمية".

كما لفت إلى أن "الميداليات الملونة توزعت بين (5) أوسمة ذهبية و(6) فضية، فضلا عن (13) ميدالية برونزية، وبذلك تواجد منتخبنا في المركز الثاني عشر بالترتيب العام لجدول الأوسمة من بين (40) دولة، وهو ما يعد إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل رياضة الكيك بوكسينغ".

كذلك أوضح أن "المسابقة تميزت بمشاركة دولية واسعة، لاسيما هولندا وبريطانيا وتركيا وأوزبكستان والصين وبولندا وفنلندا وأوكرانيا والجزائر وكازاخستان وألمانيا والنمسا وإيران واليونان والنرويج ومونتينيغرو والمغرب وكرواتيا.