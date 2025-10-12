قبل القمة التاريخية.. نقاط قوة وضعف المنتخب الوطني في مواجهة السعودية

بدأ المنتخب الوطين، مساء اليوم الأحد، (12 تشرين الأول 2025)، تدريباته، استعدادا لمواجهة السعودية في الجولة الأخيرة والحاسمة من مباريات ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي في لقاء حاسم، سيكون فيه أسود الرافدين مطالبين بتحقيق الفوز، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء الثلاثاء المقبل الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ونستعرض أبرز نقاط قوة وضعف المنتخب العراقي في الفترة الحالية التي تسبق مواجهة السعودية، إذ يتوجب على أسود الرافدين تحقيق الفوز لبلوغ المونديال رسميًا.

انضباط خط الوسط

يعد خط الوسط من أبرز عوامل قوة الفريق العراقي، خصوصًا مع الوفرة الكبيرة في هذا المركز مقارنة بغيره، إذ يمتلك المدرب غراهام أرنولد عددًا من النجوم الذين يمتلكون الحلول الفردية في أصعب الظروف.

ومن أبرز لاعبي هذا المركز: زيدان إقبال، وكيفن يعقوب، وإيمار شير، من دون أن ننسى الأدوار الدفاعية والبدنية الكبيرة للثنائي أسامة رشيد وأمير العماري، إذ من المتوقع أن يشارك أحدهما أساسيًا في المباراة.

ثقل أيمن حسين

يوم أمس كان المنتخب الوطني بحاجة ماسة إلى مهاجم يسجل من أنصاف الفرص، أو أن يتسبب بالمشكلات في صفوف الدفاع الإندونيسي، ولكن ذلك لم يحدث بسبب غياب أيمن حسين المؤثر عن المواجهة الصعبة.

حسين من المقرر أن ينتظم بشكل كبير في تدريبات الفريق العراقي ابتداءً من اليوم الأحد، خصوصًا وأن الجهاز الطبي منحه الضوء الأخضر للمشاركة، ولهذا سيتحصل غراهام أرنولد على سلاحه الفعّال.

الروح القتالية

على مر سنوات طويلة، يعرف اللاعب العراقي بأنه يمتلك الروح القتالية التي تدفعه لصنع الإنجاز والفارق في أهم وأقوى المباريات القارية والدولية، إذ حقق المنتخب العراقي الإنجازات من رحم المعاناة.

ومن أبرز الشواهد، التأهل إلى مونديال 1986 أثناء الحرب مع إيران، وعام 2004 حقق العراق المركز الرابع في أولمبياد أثينا رغم سقوط بغداد قبلها بعام، وفي 2007 توج العراق بكأس آسيا رغم معاناة الحرب الأهلية.

أبرز نقاط ضعف المنتخب العراقي في ملحق المونديال

العمق الدفاعي

من المتوقع أن يعاني المنتخب العراقي دفاعيًا في مباراته أمام السعودية بعد غد الثلاثاء، إذ تعرض المدافع زيد تحسين لحالة طرد أمام إندونيسيا، وأيضًا يعاني مناف يونس من آلام كبيرة جراء الإصابة التي تعرض لها.

وبسبب هذه الظروف، سيكون العمق الدفاعي للفريق العراقي مقلقًا بالنسبة للمدرب غراهام أرنولد، الذي سيحاول بدوره معالجة هذا الضعف لمواجهة قوة الهجوم السعودي والإمكانات الفنية العالية للاعبيه.

تأثر لاعبي العراق بالطقس

يتأثر لاعبو الفريق العراقي بقوة بعاملي المناخ والطقس، حيث يرتبط الأداء بوضع الطقس في الملعب أو المدينة التي يخوضون المباراة فيها، لهذا نلاحظ أن مردودهم يقل حين تكون الرطوبة مرتفعة نوعًا ما.

وأبرز مثال على ذلك، ظهورهم بأداء باهت في مباراة الكويت بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وأيضًا هبوط الأداء يوم أمس أمام إندونيسيا، بسبب التأثر بمستويات الرطوبة.

مدة عمل الجهاز الفني

تمثل مدة عمل الجهاز الفني لمدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد معضلة كبيرة أمام المدرب الأسترالي، الذي لم يتعرف بشكل تام على أغلب لاعبيه، لأنه تسلم مهامه فقط في منتصف مايو/ أيار الماضي.

ولهذا السبب لم يشارك عدد من اللاعبين تحت قيادته، إذ شارك زيدان إقبال لأول مرة يوم أمس، وكذلك هو الحال بالنسبة للاعب بشار رسن، وبالتالي قد يؤدي هذا الأمر إلى عدم اختيار أفضل وأنسب اللاعبين لتشكيلة الأسود.

وسيكون منتخب العراق بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز في مباراته التاريخية أمام السعودية، من أجل التأهل مباشرة إلى كأس العالم، كونه يحتل وصافة المجموعة الثانية حاليًا، متخلفًا بفارق عدد الأهداف المسجلة عن السعودية.