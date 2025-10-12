الصفحة الرياضية

العراق يستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2027


صرّح نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال البارالمبي ورئيس الوفد العراقي المشارك في بطولة العالم المقامة حالياً في القاهرة، حسن كرم، بأن العراق حصل على حق استضافة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال عام 2027 في بغداد، بعد موافقة الاتحاد الدولي للعبة، حيث ذكر كرم للوكالة الرسمية، إن "الاتحاد الدولي، وافق على منح العراق حق استضافة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية لعام 2027، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش بطولة العالم الجارية فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة للفترة من (6 ولغاية 19) تشرين الأول الحالي".

وأضاف كرم أن "لاعبي المنتخب الوطني قدموا مستويات مميزة خلال المنافسات، ونجحوا في إحراز العديد من الميداليات الملونة خلال الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، مشيراً إلى أن “المنافسات لا تزال مستمرة، ونتوقع حصاد المزيد من الأوسمة في الأيام المقبلة".

كما أوضح أن "هذه البطولة تُعدّ بداية مرحلة التأهيل للمسار الأولمبي نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكانت المشاركة فيها إلزامية ضمن برنامج الاتحاد الدولي"، مؤكداً أن " النتائج المشرفة التي تحققت تمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة العراق على الساحة البارالمبية العالمية".

