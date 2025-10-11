الصفحة الرياضية

المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق


أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد عبد الرحمن العبود جناح فريق الاتحاد من قائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة العراق في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد عبر حسابه على "إكس" بيانا رسميا أكد فيه أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي قرر استبعاد عبد الرحمن العبود من معسكر الأخضر، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن "الفحوصات الطبية التي أجريت للعبود أظهرت وجود إصابة في الفك، حيث تم عرض اللاعب على طبيب مختص في أحد مستشفيات مدينة جدة، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة وذلك بالتنسيق بين الجهازين الطبيين في المنتخب ونادي الاتحاد وفقا لإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات".

ويأتي خروج العبود من قائمة الأخضر قبل مواجهة العراق في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي، ليجبر المدرب هيرفي رينارد على التركيز على العناصر المتاحة لديه في الهجوم، لاسيما مع تألق الثنائي فراس البريكان وصالح أبو الشامات في المباراة الماضية أمام إندونيسيا وتسجيلهما أهداف الفوز 3-2 في الجولة الأولى.

ويقدم عبد الرحمن العبود مستويات مميزة مع الاتحاد حيث قدم أداء رائعا الموسم الماضي ساهم خلاله في تحقيق ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما كان عنصرا مهما في قائمة المدرب الفرنسي لوران بلان.

ولعب العبود صاحب الـ 30 عاما بقميصي الاتفاق والعروبة من قبل، لكن فترته الأكبر كانت مع الاتحاد، حيث مثّل العميد في 148 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 22 هدفا.

أما على الصعيد الدولي فقد لعب نجم اتحاد جدة 11 مباراة سجل خلالها هدفين، حيث كانت مشاركته الدولية الأولى في نهاية عام 2021.

وفي الوقت الذي يفتقد فيه المنتخب السعودي، خدمات العبود، فإن الأخضر يستعيد جهود صالح أبو الشامات الذي تأكدت جاهزيته لمباراة العراق، بعدما كان قد تم استبداله في الشوط الثاني لمباراة إندونيسيا بسبب الإصابة.

ويتقابل منتخب السعودية مع نظيره العراقي، يوم 14 تشرين أول الحالي.

الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
