المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد عبد الرحمن العبود جناح فريق الاتحاد من قائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة العراق في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد عبر حسابه على "إكس" بيانا رسميا أكد فيه أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي قرر استبعاد عبد الرحمن العبود من معسكر الأخضر، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن "الفحوصات الطبية التي أجريت للعبود أظهرت وجود إصابة في الفك، حيث تم عرض اللاعب على طبيب مختص في أحد مستشفيات مدينة جدة، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة وذلك بالتنسيق بين الجهازين الطبيين في المنتخب ونادي الاتحاد وفقا لإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات".

ويأتي خروج العبود من قائمة الأخضر قبل مواجهة العراق في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي، ليجبر المدرب هيرفي رينارد على التركيز على العناصر المتاحة لديه في الهجوم، لاسيما مع تألق الثنائي فراس البريكان وصالح أبو الشامات في المباراة الماضية أمام إندونيسيا وتسجيلهما أهداف الفوز 3-2 في الجولة الأولى.

ويقدم عبد الرحمن العبود مستويات مميزة مع الاتحاد حيث قدم أداء رائعا الموسم الماضي ساهم خلاله في تحقيق ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما كان عنصرا مهما في قائمة المدرب الفرنسي لوران بلان.

ولعب العبود صاحب الـ 30 عاما بقميصي الاتفاق والعروبة من قبل، لكن فترته الأكبر كانت مع الاتحاد، حيث مثّل العميد في 148 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 22 هدفا.

أما على الصعيد الدولي فقد لعب نجم اتحاد جدة 11 مباراة سجل خلالها هدفين، حيث كانت مشاركته الدولية الأولى في نهاية عام 2021.

وفي الوقت الذي يفتقد فيه المنتخب السعودي، خدمات العبود، فإن الأخضر يستعيد جهود صالح أبو الشامات الذي تأكدت جاهزيته لمباراة العراق، بعدما كان قد تم استبداله في الشوط الثاني لمباراة إندونيسيا بسبب الإصابة.

ويتقابل منتخب السعودية مع نظيره العراقي، يوم 14 تشرين أول الحالي.