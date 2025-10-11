ملحق المونديال: منتخبنا الوطني يواجه إندونيسيا اليوم ، في أولى مبارياته

يبدأ منتخبنا الوطني مساء اليوم السبت مباراته الأولى لحساب الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم (2026) المقررة في أميركا وكندا والمكسيك، حيث يواجه نظيره الإندونيسي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، إذ يسعى أسود الرافدين إلى حصد النقاط الثلاثة الأولى في المجموعة الثانية، وبدوره يأمل المنتخب الإندونيسي في الفوز لتفادي الإقصاء بعد خسارته مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي بنتيجة (3-2).

وذكر مدرب منتخبنا الوطني غراهام أرنولد، أمس الجمعة، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد أمام إندونيسيا بنسبة 100 في المئة.

بالمقابل، صرّح باتريك كلويفرت مدرب المنتخب الإندونيسي إن فريقه جاهز لمواجهة الفريق العراقي .

ويتأهل صاحب المركز الأول في كلا المجموعتين مباشرة إلى المونديال، في حين يلعب صاحب المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب مع ثاني المجموعة الثانية يومي 13 و18 تشرين الثاني المقبل.