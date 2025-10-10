رسمياً.. الاتحاد الإندونيسي يشكو للفيفا بمنع دخول جماهيره في مباراة السعودية

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، (10 تشرين الأول 2025)، رسميًا عزمه على تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

ويأتي هذا الإجراء احتجاجًا على ما وصفه الاتحاد بـمنع دخول جماهيره إلى الملعب خلال المواجهة التي جمعت المنتخب الإندونيسي بالمنتخب السعودي الأربعاء الماضي وانتهت بفوز الأخير 3-2.

وأشار الاتحاد الإندونيسي إلى أن احتجاجه سيستند إلى الأدلة والوثائق ومقاطع الفيديو التي بحوزته، والتي قال إنها تثبت منع حاملي التذاكر الإندونيسيين من دخول الملعب لمتابعة المباراة".

وفاز المنتخب السعودي لكرة القدم، على نظيره الإندونيسي، (3-2)، أول أمس الأربعاء، في انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 (الملحق الآسيوي).