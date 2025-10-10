دوري النخبة بكرة اليد: اليوم، انطلاق مباريات الدور الثاني من المرحلة الأولى

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور الثاني من المرحلة الأولى لدوري النخبة بكرة اليد للموسم 2025/2026، بإقامة (5) مباريات، فقد ذكرت الوكالة الرسمية، أن "فريق الكوت سيلتقي نظيره الفتوة على قاعة ميثم حبيب في الساعة الثانية ظهراً ، فيما يستضيف بلدية البصرة فريق الجيش على قاعة نفط البصرة في الساعة الثالثة عصراً".

وأضافت أن "فريق نفط ميسان سيضيف الحشد الشعبي في قاعة التربية الرياضية في الساعة الثالثة عصراً، فيما سيضيف فريق الناصرية نظيره ديالى في قاعة الشهيد حيدر برهان في الساعة الثالثة عصراً ".

كذلك أوضحت أن " لقاءات اليوم ستختتم بمباراة فريق السليمانية مع نفط البصرة في قاعة السليمانية في الساعة الرابعة عصراً ، فيما سيكون فريق كربلاء بحالة الانتظار".