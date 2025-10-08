الصفحة الرياضية

بسبب عزة برشلونة يرفض طلبا من فريق إسرائيلي لكرة السلة


رفض نادي برشلونة الإسباني طلبا لفريق كرة سلة إسرائيلي لاستغلال منشآته الرياضية للتدريب، مبررا ذلك بـ"الحفاظ على النظام العام، في ظل تصاعد التوترات بسبب الحرب في غزة.

وأكد مصدر من داخل النادي لوكالة فرانس برس، أن النادي رفض طلب فريق "هبوعيل القدس" لكرة السلة.

وأرجع النادي الكتالوني قراره لأسباب لـ"وجستية ولحفظ النظام العام"، مؤكدا أنه لن يسمح للفريق الإسرائيلي بالتدريب في قاعة "بالاو بلوغرانا" قبل مباراته ضد فريق "باكسي مانريسا" في 15 من أكتوبر ضمن منافسات كأس أوروبا لكرة السلة.

وأوضح المصدر: "لا نريد مواجهة أي مشاكل"، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وأضاف أن تحضيرات مباراة فريق برشلونة لكرة اليد في دوري ابطال أوروبا ستبدأ في اليوم نفسه، مشيرا إلى أن فريق "مانريسا" سيضطر للسماح لمنافسيه باستخدام ملعبه للتدريبات.

وسيواجه فريق "فالنسيا باسكيت" الإسباني نادي "هبوعيل تل أبيب" الإسرائيلي في اليوم نفسه، في إطار منافسات دوري "يوروليغ" لكرة السلة.

والشهر الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز إلى استبعاد الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية الدولية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسبب عزة برشلونة يرفض طلبا من فريق إسرائيلي لكرة السلة
اتحاد كرة الصم يلغي مشاركة منتخب الكرة في أولمبياد طوكيو بسبب الضائقة المالية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يحتفي بالذكرى الـ77 لتأسيسه
الدوري الممتاز: انطلاق مباريات الجولة الثانية هذا اليوم
منتخبنا الاولمبي يغادر إلى تونس تحضيراً لكأس آسيا
الاتحاد الآسيوي يغرم الاتحاد العراقي 20 ألف دولار
دوري النجوم: ثلاث مباريات لحساب الجولة الرابعة هذا اليوم
اعلان قائمة منتخبنا الوطني لخوض التصفيات الأسيوية المقبلة
رئيس رابطة الدوري الإسباني: الاحترافية في منظومة كرة القدم العراقية أصبحت من الإنجازاتٍ البارزة
دوري النجوم: انطلاق منافسات الجولة الرابعة هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك