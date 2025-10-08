اتحاد كرة الصم يلغي مشاركة منتخب الكرة في أولمبياد طوكيو بسبب الضائقة المالية

كشف رئيسُ الاتحاد العراقيّ للصم، حسنين محمد، عن إلغاء مشاركة منتخب الصم لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي ستُقام في اليابان، نتيجة الضائقة المالية التي يمر بها الاتحاد، فقد ذكر محمد في تصريحٍ للوكالة الرسمية، "تأهل منتخبنا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عبر دورة الألعاب الآسيوية التي أُقيمت في ماليزيا عام 2024، إلا أن الأزمة المالية أجبرتنا على إلغاء المشاركة رغم جاهزية المنتخب واستحقاقه لتمثيل الوطن".

وأضاف أن "منتخب الصم يُعدّ مرادفاً للمنتخب الوطني لكرة القدم ولا يقلّ أهميةً عنه، كونه يمثل العراق في محفلٍ دوليّ كبير، لكن غياب الدعم المالي حال دون استكمال التحضيرات والمشاركة".

كذلك أوضح رئيس الاتحاد أن "قلة الموارد دفعتنا إلى الاكتفاء بإقامة معسكرات داخلية بجهودٍ ذاتية، في محاولةٍ للحفاظ على جاهزية اللاعبين."

كما ذكر محمد أن "هناك تواصلاً دائماً مع وزارة الشباب والرياضة التي تبذل ما بوسعها رغم الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها، إذ وفرت الملاعب والبنى التحتية وفتحت أبوابها أمام المنتخب لتسهيل تدريباته".

فيما ختم قائلاً: "نأمل أن تنتهي الأزمة المالية قريباً ليتمكن منتخبنا من تمثيل العراق في الاستحقاقات المقبلة بما يليق باسم الوطن".