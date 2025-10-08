الصفحة الرياضية

الاتحاد العراقي لكرة القدم يحتفي بالذكرى الـ77 لتأسيسه


 

قدّم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، التهاني بمناسبة الذكرى الـ(77) لتأسيسِ الاتحادِ، مستذكراً مسيرةً حافلةً بالإنجازات والتطور في مسار اللعبة بالعراق، حيث ذكر درجال في بيان، "نحتفلُ جميعاً في أسرةِ كرةِ القدم العراقيّة، بذكرى تأسيس الاتحادِ العراقيّ الـ(77)، ففي مثلِ هذا اليوم، الثامن من تشرين الأول عام 1948، أُعلنَ عن تأسيسِ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم في العاصمةِ بغداد، الذي انطلق بثلاثةِ فروعٍ في مدنِ الموصل والبصرة وكركوك، قبلَ أن يتوسعَ ليشمل جميع المحافظات".

وأضاف، "عاشَ الاتحادُ خلال مسيرته الطويلة محطاتٍ مليئة بالنجاحات والأفراح، صنعها اللاعبون والمدربون عندما صالت منتخباتنا وفرقنا في مختلف المحافل، محققةً انتصاراتٍ كبيرة أفرحت جماهيرنا الوفية".

وتابع، "تتزامنُ هذه الذكرى اليوم مع مشاركةِ أسود الرافدين في المُلحقِ الآسيويّ المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونحن نأمل أن تسعد جماهيرنا الغيورة برؤية نجومنا في المونديال ورفع راية العراق في المحفل العالمي للمرة الثانية".

فيما إختتم رئيسُ الاتحاد كلمته بالقول: "تحيةُ اعتزازٍ وتقديرٍ لكل نجومِ كرتنا على مرِّ التاريخ ممن مثّلوا المنتخبات الوطنيّة، ولكل المدربين والحكام الذين ساهموا بعطائهم وجهودهم في بناء إرث كرة القدم العراقية جيلاً بعد جيل".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
