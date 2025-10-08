الاتحاد العراقي لكرة القدم يحتفي بالذكرى الـ77 لتأسيسه

قدّم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، التهاني بمناسبة الذكرى الـ(77) لتأسيسِ الاتحادِ، مستذكراً مسيرةً حافلةً بالإنجازات والتطور في مسار اللعبة بالعراق، حيث ذكر درجال في بيان، "نحتفلُ جميعاً في أسرةِ كرةِ القدم العراقيّة، بذكرى تأسيس الاتحادِ العراقيّ الـ(77)، ففي مثلِ هذا اليوم، الثامن من تشرين الأول عام 1948، أُعلنَ عن تأسيسِ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم في العاصمةِ بغداد، الذي انطلق بثلاثةِ فروعٍ في مدنِ الموصل والبصرة وكركوك، قبلَ أن يتوسعَ ليشمل جميع المحافظات".

وأضاف، "عاشَ الاتحادُ خلال مسيرته الطويلة محطاتٍ مليئة بالنجاحات والأفراح، صنعها اللاعبون والمدربون عندما صالت منتخباتنا وفرقنا في مختلف المحافل، محققةً انتصاراتٍ كبيرة أفرحت جماهيرنا الوفية".

وتابع، "تتزامنُ هذه الذكرى اليوم مع مشاركةِ أسود الرافدين في المُلحقِ الآسيويّ المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونحن نأمل أن تسعد جماهيرنا الغيورة برؤية نجومنا في المونديال ورفع راية العراق في المحفل العالمي للمرة الثانية".

فيما إختتم رئيسُ الاتحاد كلمته بالقول: "تحيةُ اعتزازٍ وتقديرٍ لكل نجومِ كرتنا على مرِّ التاريخ ممن مثّلوا المنتخبات الوطنيّة، ولكل المدربين والحكام الذين ساهموا بعطائهم وجهودهم في بناء إرث كرة القدم العراقية جيلاً بعد جيل".