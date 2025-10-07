الصفحة الرياضية

الدوري الممتاز: انطلاق مباريات الجولة الثانية هذا اليوم


 

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي (2025-2026)، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن" ملعب الصوفية سيضيف مباراة فريق الفهد مع نظيره مصافي الجنوب ، فيما يلتقي فريق الاتصالات مع غاز الشمال على ملعب التاجي، كما يستضيف فريق الكاظمية على ملعبه نظيره نفط البصرة ، بينما يلعب فريق الحشد الشعبي مع نظيره الحسين في ملعب أمانة بغداد.

كذلك يشهد ملعب نادي الجيش مباراة أصحاب الارض مع فريق الرمادي ،فيما يلتقي فريق نفط الوسط مع الجولان في ملعب الكوفة. ويلعب فريق البحري مع كربلاء في ملعب المدينة الرياضية الثاني، بينما يلتقي المصافي في ملعبه مع فريق الحدود .

فيما يخوض فريق عفك مباراته أمام الناصرية في ملعب عفك ، بينما يستضيف ملعب الشهيد ابو منتظر مواجهة ميسان مع فريق البيشمركة.

وستقام جميع مباريات اليوم في الساعة الثالثة والنصف عصراً.

 

