منتخبنا الاولمبي يغادر إلى تونس تحضيراً لكأس آسيا


 

يغادرنا اليوم (الثلاثاء) وفد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى تونس لإقامة معسكرٍ تدريبي يمتد لعدة أيام، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لنهائيات كأس آسيا تحت (23 عاماً) المقررة مطلع العام المقبل في السعودية، فقد ذكر المدير الإداري للمنتخب نديم كريم في تصريح للصحيفة الرسمية ،اليوم الثلاثاء، إن "المعسكر يتضمن إقامة مباراتين تجريبيتين أمام المنتخب الأولمبي التونسي، الأولى في الحادي عشر، والثانية في الرابع عشر من الشهر الحالي"، مضيفاً أن "اللقاءين يأتيان ضمن منهاج الإعداد الموضوع مسبقاً من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، في إطار سعيه للوصول باللاعبين إلى الجاهزية المثلى قبل خوض الاستحقاق القاري المرتقب".

وأضاف أن "الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غياب اللاعب آدم طالب عن المعسكر لا تمت ّ إلى الصحة بصلة،إذ سيكون متواجداً مع زملائه إلى جانب اللاعبين ألكسندر أوراهـا وبوتان الأمين"،مؤكداً أن "المنتخب يسير بخطى ثابتة وفق برنامج فني متكامل يهدف إلى خلق الانسجام المطلوب ورفع وتيرة الأداء قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية".

يذكر أن نهائيات كأس آسيا تحت (23 عاماً) ستُقام في مدينتي الرياض وجدة خلال شهر كانون الثاني المقبل (2026)، وقد أوقعت القرعة منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وتايلاند والصين، بينما تضم المجموعات الأخرى منتخبات قوية في مقدمتها السعودية، اليابان، وكوريا الجنوبية، ما ينذر بمنافسات حافلة بالندية والإثارة في الطريق إلى اللقب القاري وبطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

