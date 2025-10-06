الاتحاد الآسيوي يغرم الاتحاد العراقي 20 ألف دولار

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، غرامة مالية على الاتحاد العراقي لكرة القدم قدرها 20 ألف دولار.

وتعود هذه الغرامة بحسب مصدر مطلع إلى "مخالفة الاتحاد العراقي للمادة 13.3 من لوائح التسويق والإعلام الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأوضح "جاءت المخالفة خلال مواجهة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي في الخامس من حزيران الماضي في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المونديالية".