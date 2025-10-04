دوري النجوم: ثلاث مباريات لحساب الجولة الرابعة هذا اليوم

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2025-2026)،بإقامة ثلاث مباريات، حيث سيكون الغراف بموعد مع التألق بملاقاة فريق القاسم، الذي عانى كثيراً في الجولات الثلاث السابقة، إذ تلقى (3) خسارات أمام النفط والكرخ وأمانة بغداد، وبرصيد خالٍ من نقاط، في حين أن فريق الغراف بالعلامة الكاملة من (3) انتصارات على حساب الموصل والكهرباء ونفط ميسان.

بينما سيكون فريق الشرطة في مواجهة قوية أمام نظيره الكهرباء، رغم تفوقه بحكم الفوارق الفنية والإمكانات ونوعية اللاعبين. وفي أخر لقاءات اليوم سيقام ديربي شمالي يجمع زاخو وضيفه نوروز، في مواجهة ستشهد إثارة كبيرة وستحسم نتيجتها بتفاصيل دقيقة.