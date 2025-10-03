الصفحة الرياضية

رئيس رابطة الدوري الإسباني: الاحترافية في منظومة كرة القدم العراقية أصبحت من الإنجازاتٍ البارزة


 

إختتمت مساء أمس الخميس في العاصمة الإسبانية مدريد ورشة حول الرقابة الاقتصادية " اللعب المالي النظيف" ، أقامتها رابطة الدوري الإسباني " لاليغا" وحضرها ممثلو أندية دوري نجوم العراق والأقسام المختصة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث ذكر بيان لإعلام دوري النجوم ،نقلته الوكالة الرسمية،  أن"الورشة التي استمرت لأربع أيام بدأت بالتركيز على الإدارة المالية والاستدامة التنافسية والرقابة الاقتصادية، وتم خلالها تقديم إرشادات حول كيفية تطبيق هذه المبادئ في الأندية العراقية، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الآليات المصممة لمساعدة الأندية على تحقيق الإيرادات".

ونقل البيان عن " رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، خابيير تيباس أنه قام بتوزيع الشهادات على جميع المشاركين"، وأكد أنه "بالنسبة لنا، اللعب المالي النظيف هو جزء أساسي، بل أستطيع أن أقول إنه جزء جوهري للاليغا، نحن الذين نملك مثل هذه اللوائح نكون أكثر تنافسية وأكثر استدامة اقتصاديًا على المدى المتوسط والطويل".

وأضاف تيباس:" بات من الواضح أن، الاحترافية في منظومة كرة القدم العراقية أصبحت من الإنجازاتٍ البارزة التي يشهدها البلاد، ونتطلع الى المزيد من خلال شراكتنا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات أقامتها رابطة اللاليغا في العراق ومدريد بغية تطوير الكوادر الإداربة ومواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة كروياً 

