دوري النجوم: انطلاق منافسات الجولة الرابعة هذا اليوم

تبدأ اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد ودهوك، إذ يستضيف فريق أربيل ثالث الترتيب متحديه الكرمة على ملعب دهوك، إذ يبحث الفريق الشمالي عن تحقيق فوزه الثالث، بعد أن تمكن من جمع (7) نقاط من أصل ثلاث مباريات بعدما اجتاز كلا ًمن النجف والميناء، بينما تعادل سلباً مع الكهرباء في الجولة الثالثة.

فيما يحاول صقور الغربية بالظفر بنتيجة إيجابية تعزز رصيده في سلم الترتيب، إذ يقف بالتسلسل الرابع برصيد (7) نقاط، من فوزين على دهوك والنفط، وتعادل أمام الزوراء.

كذلك يخوض الطلبة اختباراً صعباً ضد دهوك على ملعب المدينة الدولي، وعد خاسراً في مباراته الأخيرة أمام النفط بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد بسبب خطأ إداري، ولذلك فإنه يسعى للتعويض والعودة مجدداً إلى دائرة المنافسة.

في حين يطمح صقور الجبال لطي صفحة الإخفاقات وتصحيح المسار من بوابة الطلبة، بعد تعرضه إلى (3) خسارات متتالية، آخرها أمام الكرخ. كما يلعب اليوم أيضاً الكرخ والنفط على ملعب الساحر أحمد راضي، ويتطلع الكناري لتقديم أداء جيد يسهم بالحصول على النقاط الثلاث، وهو يعول على ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه بعد نجاحهم في تخطي فريقي القاسم ودهوك في الجولتين السابقتين.

بالمقابل فإن النفط ليس بالمنافس السهل، إذ يمتلك القدرة على التفوق في المباراة وتحقيق الفوز، إضافة إلى العناصر المتواجدين ضمن صفوفه من المحليين والأجانب.