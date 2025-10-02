الصفحة الرياضية

أمريكا تمنع وفد إيران من حضور قرعة مونديال 2026


أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، (2 تشرين الأول 2025)، أن الولايات المتحدة رفضت منح وفد بلاده تأشيرة الدخول، لحضور قرعة كأس العالم 2026، في تطور على خلفية الأزمة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أمير مهدي علوي أن "واشنطن رفضت منح التأشيرة لرئيس الاتحاد مهدي تاج، ولمدرب المنتخب أمير قلعة نوحي، و7 أشخاص آخرين".

وأكد علوي أنه "من المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين" في هذا الشأن.

وأوضح في تحديث للصحفيين، أن "هذه العملية ستحسم بشكل نهائي بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2025. سيقام حفلان هما مراسم القرعة وورشة العمل الأولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بكأس العالم 2026، وسيشارك فيهما المدرب ورئيس الاتحاد ومدير الشؤون الدولية، إضافة إلى ممثلي الحراسات والإعلام والمراسم"، وفقا لما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

ويأمل علوي أن تدخل رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، قد يسهم في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين، علما أن القرعة ستجرى في 5 ديسمبر كانون الأول المقبل في واشنطن.

وسبق لإنفانتينو أن أكد في أوائل سبتمبر الماضي، أن الفيفا سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات التأشيرات لضمان حضور أعضاء المنتخب الإيراني لكأس العالم 2026.

يشار إلى أن إيران من بين 17 منتخبا نجحت بالفعل في التأهل لكأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

