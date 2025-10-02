الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز تبدأ اليوم بإقامة 10 مواجهات مثيرة

تنطلق اليوم الخميس، صافرة البداية لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025 – 2026، حيث ستشهد الجولة الأولى إقامة عشر مواجهات مثيرة توزعت بين ملاعب مختلفة في عموم البلاد، ففي البصرة، يستقبل مصافي الجنوب على ملعب المدينة الرياضية 2 ضيفه غاز الشمال، بينما يحتضن ملعب الفيحاء قمة جنوبية تجمع نفط البصرة بـالفهد. وفي العاصمة بغداد، سيكون ملعب 5000 متفرج بمدينة الصدر مسرحاً للقاء نادي الحسين مع الاتصالات، فيما يضيّف ملعب الصوفية مواجهة لا تقل إثارة بين الرمادي والكاظمية.

أمّا بقية المباريات، يلاقي الجولان ضيفه الحشد الشعبي على أرضه، بينما يشهد ملعب كربلاء الدولي مواجهة منتظرة بين كربلاء والجيش. أما ملعب أمانة بغداد فيحتضن مواجهة الحدود مع نفط الوسط، في حين يستقبل ملعب الناصرية الدولي، لقاء الناصرية والبحري.

وعلى ملعب البيشمركة سيكون البيشمركة أمام اختبار صعب حين يلاقي المصافي، فيما تختتم الجولة بلقاء مرتقب على ملعب الشهيد أبو منتظر بين ميسان وعفك.