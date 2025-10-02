نهائيات آسيا: القرعة تضع منتخبنا الأولمبي بمواجهة أستراليا وتايلاند والصين

وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات أستراليا وتايلاند والصين، وذلك في الحفل الذي أقيم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور اليوم الخميس، حيث تم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة بين أربع مجموعات في النسخة السابعة من البطولة، والمقرر إقامتها في السعودية بمدينتي الرياض وجدة في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل 2026 .

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - فيتنام - الأردن - قيرغستان

المجموعة الثانية: اليابان - قطر - الإمارات - سوريا

المجموعة الثالثة: أوزبكستان - كوريا - إيران - لبنان

المجموعة الرابعة: العراق - أستراليا - تايلاند - الصين