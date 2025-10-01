دوري أبطال آسيا: الزوراء في مواجهة النصر السعودي اليوم

تترقب أنظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الزوراء الذي سيستضيف مباراة النوارس والنصر السعودي ، في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، ضمن ثاني جولات بطولة دوري أبطال آسيا الثانية بكرة القدم، إذ يدخل الزوراء بقيادة مدربه عبد الغني شهد المباراة بمعنويات عالية، بعدما عاد من الهند بفوز ثمين على غوا بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، ليضع نفسه على الطريق الصحيح نحو بداية قوية في مشواره القاري.

فيما تُعّد المواجهة أمام النصر اختباراً حقيقياً لممثل الوطن ، فالفريق السعودي يضم كوكبة من النجوم ويُعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. ورغم صعوبة المهمة، إلا أن "النوارس" يعقدون العزم على تقديم عرض يليق بتاريخهم الكبير، وتحقيق نتيجة إيجابية تُبقيهم في دائرة المنافسة وتعكس الصورة المشرقة لكرة القدم العراقية.