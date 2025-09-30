الصفحة الرياضية

دوري أبطال الخليج: زاخو في مواجهة القادسية الكويتي هذا اليوم


يستضيف فريق زاخو في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء نظيره القادسية الكويتي لحساب بطولة دوري أبطال الخليج، حيث تقام المباراة الافتتاحية لنادي زاخو في البطولة على أرضية ملعب دهوك الدولي، وتعد هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريق العراقي في مسابقة إقليمية ذات تاريخ عريق ومنافسة قوية.

ويخطط زاخو، الذي يمثل العراق في هذه البطولة، الى تحقيق انطلاقة إيجابية وحصد أول ثلاث نقاط على أرضه وبين جماهيره، لتسهيل مهمته في العبور من دور المجموعات.

في المقابل، يدخل القادسية الكويتي، اللقاء بطموح كبير لتحقيق فوز خارج الديار، مما ينذر بمباراة قوية ومثيرة من الناحية التكتيكية والفنية.

فيما سيشهد ملعب دهوك حضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار نادي زاخو ومحبي كرة القدم العراقية لدعم الفريق في أولى خطواته نحو تحقيق لقب غائب عن الأندية العراقية منذ فترة طويلة في البطولات الخليجية.

