منتخبنا للناشئين يقابل الإمارات في نصف نهائي بطولة الخليج هذا اليوم

يواجه منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الثلاثاء، اختباراً مهماً أمام نظيره الإماراتي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب سحيم بن حمد فـي العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي تحت(17) عاماً، فيما تجمع المباراة الثانية منتخبي قطر والسعودية لتحديد الطرف الآخر في المشهد الختامي.

إذ تمكن ليوث الرافدين من بلوغ المربع الذهبي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، إثر تعادله مع الكويت وفوزه على البحرين والسعودية، ليؤكد أحقيته بالتأهل وجاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب الخليجي.

فيما يأمل مدرب منتخبنا الإسباني خوسيه ماريا، الذي انتهج أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ المنظم والضغط العالي، المضي قدماً في أسلوب تنويع الحلول الهجومية وتوظيف مهارات اللاعبين الفردية والجماعية، والحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق في الخطوط الخلفية، فضلاً عن فعالية واضحة في بناء الهجمات والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

بالمقابل، بلغ المنتخب الإماراتي الدور نصف النهائي بعد أن حلّ وصيفاً للمجموعة الأولى برصيد ست نقاط، من فوزين على عمان واليمن وخسارة وحيدة أمام قطر التي تصدرت بالعلامة الكاملة.

