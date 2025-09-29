الشرطة في مواجهة آسيوية أمام الغرافة القطري هذا اليوم

ينتظر عشاق الكرة العراقية، مساء اليوم الاثنين، مواجهة نارية حين يلتقي فريق الشرطة، نظيره الغرافة القطري على أرضية ملعب خليفة الدولي عند الساعة السابعة بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يدخل فريق الشرطة اللقاء بهمة عالية ورغبة في إثبات حضوره الاسيوي، إذ يسعى الأخضر إلى تأكيد بصمته في البطولة وتقديم عرض مثير يليق بتاريخه العريق.

فيما يدرك المدرب مؤمن سليمان حجم التحدي وصعوبة المهمة خارج الديار، خاصة مع الغيابات المؤثرة في صفوفه، لكنه يستند للروح الجماعية وعناصره المميزة داخل التشكيلة من أجل الظفر بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظ الفريق في المنافسة.

وتعد هذه المباراة اختباراً حقيقياً لطموحات الشرطة، وفرصة لتحفيز حماس الجماهير العراقية المترقبة لرؤية فريقها يفرض حضوره على الساحة الآسيوية.