الصفحة الرياضية

جدول مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2025


أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر للفترة من 1 ولغاية 18 من شهر كانون الأول المقبل، جدول مباريات المنتخب الوطني ضمن منافسات دور المجموعات.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، إلى جانب حامل اللقب منتخب الجزائر، والفائزين من مباراتي الملحق المؤهلتين لدور المجموعات وهما (البحرين أو جيبوتي) و (لبنان أو السودان).

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الفائز من مباراة البحرين أو جيبوتي يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، وتقام المباراة على ملعب 974.

وفي الجولة الثانية، يواجه المنتخب العراقي، الفائز من مباراة لبنان أو السودان في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وتقام أيضاً على ملعب 974.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام حامل اللقب الجزائر يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، وستقام المباراة على ملعب خليفة الدولي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جدول مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2025
اللجنة الأولمبية تُطلق سلسلة فعاليات رياضية في عموم المحافظات احتفاءً باليوم الوطني
انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في تشيلي
دوري النجوم: أربع مباريات في ختام الجولة الثالثة هذا اليوم
اتحاد الكرة الدولي يحسم موقفه من مقترح زيادة فرق كأس العالم 2030
دوري النجوم: ثلاث مباريات لحساب الجولة الثالثة هذا اليوم
منتخبنا للناشئين بمواجهة السعودية في بطولة كأس الخليج اليوم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتجه للتصويت على تعليق عضوية إسرائيل
دوري نجوم العراق: ثلاث مواجهات مثيرة هذا اليوم في انطلاق الجولة الثالثة
اللجنة الأولمبية: توفير معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي تحضيراً للنهائيات الآسيوية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك