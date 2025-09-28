جدول مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر للفترة من 1 ولغاية 18 من شهر كانون الأول المقبل، جدول مباريات المنتخب الوطني ضمن منافسات دور المجموعات.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، إلى جانب حامل اللقب منتخب الجزائر، والفائزين من مباراتي الملحق المؤهلتين لدور المجموعات وهما (البحرين أو جيبوتي) و (لبنان أو السودان).

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الفائز من مباراة البحرين أو جيبوتي يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، وتقام المباراة على ملعب 974.

وفي الجولة الثانية، يواجه المنتخب العراقي، الفائز من مباراة لبنان أو السودان في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وتقام أيضاً على ملعب 974.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام حامل اللقب الجزائر يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، وستقام المباراة على ملعب خليفة الدولي.